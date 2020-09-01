День знаний проходит сегодня в России, но из-за коронавируса во многих школах мероприятия решили отменить

Эпидемия коронавируса хоть и внесла коррективы в то, как москвичи встретили 1-ое сентября, но атмосфера праздника всё же осталась. По крайней мере, так было в двух школах арбатского района, в которых мне удалось побывать.

Из необычного – начало учебного дня было сильно растянуто. Классы приходили в своё, специально назначенное для них время, из-за чего общего собрания всех детей и родителей во дворе школ не получилось. Учащиеся помладше, которые пришли первыми, собирались по классам, фотографировались, и проходили внутрь. В свою очередь ученики постарше пришли сильно позже, и просто ждали начала своих занятий.

При этом внешне, люди, как правило, были довольны. Дети радовались встрече с одноклассниками, а взрослые — что ребёнок снова будет учиться в школе. Также один из родителей, Владимир, сказал «Эху», что доволен отменой больших мероприятий. По его словам, они в этот день не нужны:

-«Вы знаете, мне очень нравится. Всё равно все улыбаются и все очень рады. Ну и нет линейки, и слава Богу. Я очень не любил это всегда, со школы».

Впрочем, противоположное мнение выразила мама другой ученицы – Наталья:

-«Очень жалко, что нет традиционной линейки, потому что это прежде всего праздник для детей. Но, слава богу, мы вышли в оффлайн-режим. Будем надеяться, что в следующем году будет всё как обычно. Очень тяжело было, дети не воспринимали абсолютно онлайн-формат. Воспринимали его как игру какую-то».

Родителей в этом году в здание школы не пускали. В целом преподаватели следили за тем, чтобы люди не собирались во дворе в большие толпы и разводили их по разным углам.

У всех пришедших сегодня утром измеряли температуру, а власти предупреждают, что теперь так будет каждый день.

Владимир Путин поздравил школьников и студентов с началом учебного года. Президент подчеркнул, что учебные заведения возвращаются к прежней жизни, но определённые ограничения нужно соблюдать.

Соблюдение ограничений необходимо для защиты своего здоровья и здоровья окружающих, — напомнил Владимир Путин.