Акция памяти жертв терактов в Беслане началась сегодня в Северной Осетии

Памятные мероприятия проводятся на фоне пандемии коронавируса, в связи с чем организаторы призывали людей не рисковать своим здоровьем, — рассказала «Эху» председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева.

Вахта памяти продлится до четверга. Жертвами теракта в Беслане 16 лет назад стали 334 человека. Северная Осетия является единственным регионом России, где из-за трагедии оказались от проведения 1 сентября торжественных линеек по случаю Дня знаний.

Сообщается, что память жертв терактов в других российских регионах будут вспоминать уже в четверг 3 сентября. Между тем, начиная с этого года, 3 сентября по решению властей считается также днем окончания Второй мировой войны.

Российские власти стараются лишний раз не вспоминать о трагедии в Беслане, считает Николай Сванидзе. Журналист и историк сказал «Эху», что перенос празднования окончания Второй Мировой войны на 3 сентября лишний раз это подтверждает.

3 сентября является днем памяти жертв теракта в Беслане.