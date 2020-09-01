Потерпевший по делу актера Михаила Ефремова увеличил требуемую компенсацию до семи миллионов трехсот тысяч рублей

Об этом сообщает сайт «МБХ медиа» с заседания в Пресненском суде Москвы. Ранее старший сын погибшего в аварии Сергея Захарова требовал взыскать шесть с половиной миллионов. По словам адвоката, сумма увеличена из-за негативного отношения Ефремова к семье погибшего человека. Другие родственники Сергея Захарова отказываются от денег и требуют справедливого разбирательства. Дорожная авария произошла в начале июня. По версии следствия, актер Михаил Ефремов был пьян и выехал на встречную полосу, где протаранил фургон. Водитель Сергей Захаров скончался.