Защита советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова обжаловала решение о его аресте. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Павлова. Ранее Мосгорсуд признал законным арест Сафронова, обвиняемого в госизмене.