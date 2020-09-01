Лавров утверждает, что не может начаться расследование произошедшего с Навальным, пока не станет ясно, что произошло

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что в стране не может начаться расследование произошедшего с Алексеем Навальным, пока не станет ясно, что именно с ним произошло. На встрече со студентами МГИМО Лавров сказал, что немецкие врачи, которые сейчас лечат оппозиционера, не дают никакой информации о его состоянии. Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа. Семья и соратники считают, что его отравили. Российские медики заявили, что в организме политика не нашли ядом. Берлинская клиника Шарите, куда Навального доставили из Омска сообщила, что речь идет об отравлении.
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Об отравлении Алексея Навального
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