Эстония, Литва и Латвия договорились прекратить покупки электроэнергии у Белоруссии, — сообщило министерство экономики Эстонии. Решение принято после запуска белорусской атомной электростанции. Главным критиком станции, которая расположена в пятидесяти километрах от Вильнюса, выступает Литва. Она назвала АЭС небезопасной и призвала не покупать электроэнергию, ей производимую. В министерстве энергетики Литвы говорили, что электростанция представляет угрозу окружающей среде и создает нечестную конкуренцию на рынке.