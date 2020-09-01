В центре Минска отряды ОМОНа начали разгонять студентов, которые собрались на площади Победы. Об этом сообщает агентство ТАСС. Как пишет сайт TUT.BY, студенты собирались отметить День знаний протестным шествием. Сообщения о задержаниях также приходят от главного корпуса Белорусского государственного университета. Ранее президент республики Александр Лукашенко пригрозил студентам, участвующим в протестных акциях, аннулированием отсрочки призыва в армию. Глава государства также поручил руководителям вузов проконтролировать поведение учащихся.
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