В мероприятиях в память о жертвах Беслана участвует множество людей, несмотря на призыв — «Матери Беслана»

В траурных мероприятиях в память о жертвах Беслана участвует множество людей, несмотря на призыв соблюдать ограничительные меры из-за коронавируса. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева.

«Мероприятия проходят как и обычно проводились в эти дни на протяжении всех этих 16 лет. Много народу в школе, несмотря на то, что мы обратились к гражданам республики, особенно к пожилым людям, чтобы они по возможности ограничили посещение Беслана школой и мемориальным кладбищем. Много молодежи, и все равно пришли пожилые люди, почти все родственники погибших или родственники, которые были заложниками. Люди идут и идут. Все мероприятия будут проводиться в том же формате, как и в предыдущие годы, возможно, с меньшим количеством посетителей», – сказала она.

С.Дудиева отметила, что траурные мероприятия продолжатся в Беслане также завтра и послезавтра.

Захват заложников в школе номер 1 в Беслане в 2004 году унес жизни 334 человек, включая 186 детей. Сегодня в Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим во время теракта.