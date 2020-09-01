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13:04, 01 сентября 2020

Новый учебный год стартовал в России

Из-за ситуации с коронавирусом в работу школ, вузов и других образовательных учреждений внесены изменения. В некоторых заведениях сегодня были отменены торжественные линейки, В других – мероприятия провели лишь для первоклассников и будущих выпускников. Внесены изменения в расписание. В то же время обучение, по словам властей, будет проводиться в очной форме.

Дистанционное обучение может нанести серьезный ущерб качеству образования в России. Такое мнение высказала в интервью телеканалу РБК завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута.

Дистанционное образование также существенно увеличивает нагрузку на родителей, — считает Елена Ведута.



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