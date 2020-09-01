Суд в Красноярске принудительно госпитализировал школьницу из-за того, что она была подписана на группу ВКонтакте

Суд в Красноярске принудительно госпитализировал школьницу из-за того, что она была подписана на подозрительную группу в социальной сети ВКонтакте. 14-летняя ученица одной из школ была отправлена в психоневрологический диспансер еще неделю назад после обыска в квартире, где она живет. Мать девочки, как передает телеканал ТВК, согласилась на добровольную госпитализацию дочери под давлением силовиков. Сообщалось также, что вместе с подростком были госпитализированы еще несколько детей, которые состояли с ней в переписке. Троих уже отпустили домой. Судьбу остальных восьми должны решать врачи. Расследование проводилось в связи с тем, что школьники состояли в группе, где обсуждали известные нападения на американскую школу «Колумбайн».