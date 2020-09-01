Полицейские в Лос-Анджелесе застрелили вооруженного афроамериканца. Как передает телеканал ABC, тот оказал сопротивление при задержании. По словам представителей шерифа, подозреваемый ехал на велосипеде, когда полицейские остановили его за нарушение правил дорожного движения. Как пишет газета Лос-Анджелес Таймс, после убийства задержанного, на месте происшествия собралась толпа протестующих. С конца мая в США проходят акции против расизма и полицейского насилия.