Полицейские в Лос-Анджелесе застрелили вооруженного афроамериканца. Как передает телеканал ABC, тот оказал сопротивление при задержании. По словам представителей шерифа, подозреваемый ехал на велосипеде, когда полицейские остановили его за нарушение правил дорожного движения. Как пишет газета Лос-Анджелес Таймс, после убийства задержанного, на месте происшествия собралась толпа протестующих. С конца мая в США проходят акции против расизма и полицейского насилия.
Самое обсуждаемое
Об отравлении Алексея Навального
«Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…