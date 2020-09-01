В Белоруссии студенты в День знаний вышли на акцию протеста

Есть первые задержанные.

Студенты белорусских вузов вышли на акции протестов. Они планируют подписать петицию за справедливые выборы и передать её министру образования, сообщает белорусский портал Onliner. Собравшихся в громкоговоритель предупреждают об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Отмечены первые задержания. Так, около главного корпуса Бел Национального Технического Университета в Минске к парню и девушке, которые собирала подписи -подошли люди в масках и задержали студентов.

Участие в акции приняли также учащиеся Экономического Университета, Минского государственного лингвистического университета. Вышли на протест и студенты истфака БГУ, который находится напротив Администрации президента Александра Лукашенко.

27 августа Александр Лукашенко пригрозил студентам призывом в армию за участие в протестах. Он заявил, что если студенты не хотят учиться, им придётся идти «защищать родину».