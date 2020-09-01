У обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова взяли образцы голоса для экспертизы – адвокат

У обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова взяли образцы голоса для экспертизы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Иван Павлов.

«В понедельник нас пригласили в следственное управление ФСБ, где, в частности, ознакомили с постановлением о назначении фоноскопической экспертизы. Мы согласились, поскольку не собираемся препятствовать ходу расследования. Я, к сожалению, не могу сказать, что за аудиозаписи будут проверять на соответствие голоса, поскольку следователь поставил на постановление гриф «секретно», — сказал он.

Адвокат отметил, что это обычная процедура в ходе расследования.

Лефортовский районный суд завтра рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста журналисту Ивану Сафронову на три месяца. Бывший сотрудник газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» арестован в начале июля по делу о госизмене.

Ранее коллеги и близкие И.Сафронова организовали кампанию по сбору подписей под обращением к президенту, где перечисляют нарушения в деле журналиста и просят поставить его на особый контроль.