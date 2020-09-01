Причиной смерти писателя Владислава Крапивина, по словам его родных, стали проблемы с сердцем

Они были последствием инсульта, — передает агентство ТАСС со ссылкой на невестку писателя Ларису Крапивину. Владислав Крапивин скончался этим утром в больнице Екатеринбурга на 82 году жизни. Еще в середине июля его госпитализировали, в том числе, с подозрением на коронавирус, — писало местное интернет-издание Znak.com. Как рассказали его семье, спустя некоторое время Крапивина выписали из больницы в тяжелом состоянии, однако, в августе вновь госпитализировали.