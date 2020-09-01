Американский предприниматель, основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск занял третью строчку в списке богатейших людей мира. Этот список составляет агентство Bloomberg. По его подсчетам, накануне Маск обошел в списке богатейших владельца компании Фейсбук Марка Цукерберга. Состояние Маска оценивается в 115 миллиардов долларов. При этом его собственный капитал в этом году, как передает Bloomberg, вырос почти на 88 миллиардов долларов. Этому способствовал шестикратный рост акций компании Tesla, производителей электромобилей. Лидирует в этом списке основатель интернет-магазина Amazon Джеф Безос, следом идет глава Microsoft Билл Гейтс.