Американский предприниматель, основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск занял третью строчку в списке богатейших людей мира. Этот список составляет агентство Bloomberg. По его подсчетам, накануне Маск обошел в списке богатейших владельца компании Фейсбук Марка Цукерберга. Состояние Маска оценивается в 115 миллиардов долларов. При этом его собственный капитал в этом году, как передает Bloomberg, вырос почти на 88 миллиардов долларов. Этому способствовал шестикратный рост акций компании Tesla, производителей электромобилей. Лидирует в этом списке основатель интернет-магазина Amazon Джеф Безос, следом идет глава Microsoft Билл Гейтс.
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