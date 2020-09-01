Житель подмосковного Воскресенска зарезал свою супругу в детском саду. Это произошло накануне, как сообщают в главном следственном управлении Следственного комитета России, злоумышленник проник на территории детсада и вошел в группу, где работала его жена. Он нанес ей ранение в области шеи, от полученных травм жертва нападения скончалась на месте, — передает агентство Москва. Мотивы преступления пока не названы.