Житель подмосковного Воскресенска зарезал свою супругу в детском саду. Это произошло накануне, как сообщают в главном следственном управлении Следственного комитета России, злоумышленник проник на территории детсада и вошел в группу, где работала его жена. Он нанес ей ранение в области шеи, от полученных травм жертва нападения скончалась на месте, — передает агентство Москва. Мотивы преступления пока не названы.
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