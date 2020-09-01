Избирательный участок, где большинство выступили против поправок к Конституции, расформировали в Казани

Как пишет газета «Коммерсантъ», заявление об уходе написали как минимум десять членов участкового избиркома, в том числе, все руководство. Сами бывшие члены УИК говорят, что это не связано с результатами плебисцита, просто они не могут совмещать многодневное голосование с основной работой. Однако, издание обращает внимание, что в единый день голосования в столице Татарстана не будет работать еще один участок, где число противников поправок оказалось выше сторонников. Объявлено, что он будет закрыт из-за профилактики роддома, где участок был организован.