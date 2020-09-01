Президент Венесуэлы Николас Мадуро помиловал более ста оппозиционных депутатов

Среди них – соратник лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого более 50 государств признают временным президентом республики. В правительстве Венесуэлы решение Мадуро объясняют интересами национального примирения. В Венесуэле в конце этого года планируются выборы в парламент. Гуайдо и основные оппозиционные силы призывают к бойкоту. Они считают выборы обманом. В республике уже несколько лет не прекращается политический и социальный кризис.
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