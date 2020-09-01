Школьники во многих странах возвращаются сегодня к занятиям

Несмотря на пандемию коронавируса, в целом ряде государств обучение вновь будет проходить в очной форме. Это касается, в том числе, Франции, Бельгии, Израиля. В России сегодня также начинается новый учебный год. Сообщается, что уроки будут проходить в очной форме, в том числе и занятия в вузах. В то же время, из-за коронавируса внесены ряд изменений в расписание занятий. Они планируют так, чтобы дети из разных классов как можно меньше пересекались друг с другом.
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