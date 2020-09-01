У обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова взяли образцы голоса для экспертизы. Об этом «Эху» рассказал его адвокат Иван Павлов.
По словам Ивана Павлова, это обычная процедура для следственных действий.
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У обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова взяли образцы голоса для экспертизы. Об этом «Эху» рассказал его адвокат Иван Павлов.
По словам Ивана Павлова, это обычная процедура для следственных действий.
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