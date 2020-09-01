Белорусский ОМОН в эти минуты начал разгон акции протеста студентов в центре Минска. Несколько сотен учащихся республиканских вузов направлялись от белорусского Национального технического университета. О количестве задержанных пока не сообщается. Ранее оппозиция объявила о планах провести первого сентября крупную забастовку в стране.