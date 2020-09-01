Число заболевших коронавирусом в России, по данным оперативного штаба, превысило миллион. При этом суточный прирост немного уменьшился.

Почти неделю показатель заразившихся за день неуклонно рос и вплотную приближался к 5 тысячам. Однако за прошедшие сутки прирост составил около 4 тысяч 700 человек. Он немного уменьшился и в Москве, опустившись чуть ниже отметки в 650 заболевших в сутки. Свыше сотни новых случаев, по данным оперативного штаба, помимо столицы выявили еще только в 7 регионах – Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ростовской, Нижегородской и Свердловской областях, а также Ставропольском и Красноярском краях. Ни одного случая вновь не зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах.

В полтора раза по сравнению с предыдущим днем увеличился показатель суточной смертности: от коронавируса за понедельник, как отмечается, умерли 123 человека. Четверть из них приходится на Санкт-Петербург и Москву. Выздоровели же за день почти 6,5 тысяч человек.

По числу заболевших коронавирусом в мире Россия продолжает оставаться на 4 месте, при этом ее в несколько раз опережают Индия, Бразилия и США. По суточному приросту заразившихся при этом наша страна остается в первой десятке.