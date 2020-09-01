Писатель Владислав Крапивин жил по тем же принципам, которые проходят через его книги – главред «МБХ медиа»

Детский писатель Владислав Крапивин жил по тем же принципам, которые проходят через его книги. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло.

«Он не только писал книги, он создал замечательный отряд «Каравелла», который собирал детей. Мы ходили на яхтах, мы занимались фехтованиями, мы работали моркоррами, кто как мог. Мы с братом попали туда случайно и год, который должен был стать самым тяжелым в нашей жизни, мы на год остались без мамы, стал одним из самых счастливых. Мы никогда не видели такой дружбы, такой заботы. Так мы познакомились и так я поняла, что этот человек, который не только пишет прекрасные книги про дружбу, честь, достоинство и учит этому всему детей, но который точно так поступает в жизни. Он был очень хорошим человеком», — сказала она.

В больнице Екатеринбурга на 82 году жизни скончался детский писатель Владислав Крапивин. Ранее его повторно госпитализировали после лечения пневмонии. В.Крапивин — автор таких произведений, как «Застава на якорном поле», «Мальчик со шпагой», «Трое с площади Карронад». Ряд его повестей и романов были экранизированы. Писатель основал детский отряд «Каравелла», деятельность которого направлена на изучение морского дела.