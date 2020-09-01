Координационный совет Белоруссии готов к переговорам с Россией с целью стабилизации ситуации в стране – Латушко

Координационный совет Белоруссии готов к переговорам с Россией с целью стабилизации ситуации в стране. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член президиума Координационного совета Беларуси, бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко.

«Безусловно, мы готовы к переговорам с партнерами, которые заинтересованы в стабилизации ситуации в Белоруссии. Сегодня мы констатируем общественно-политический кризис в нашей стране, мы говорим о дезавуировании в значительной степени Белоруссии как внешнего партнера и потенциально возникает вопрос договороспособности Белоруссии на будущее, и третье мы фактически уже находимся в состоянии экономического кризиса. Думаю, что все эти проблемы для России также важны, с учетом того, что Белоруссия является соседом. Если российская сторона готова содействовать диалогу, мы как Координационный совет открыты к этому», — сказал он.

П.Латушко при этом отметил, что официальные власти Россия не реагирует на неоднократные обращения Координационного совета по поводу переговоров.

П.Латушко также подчеркнул, что Координацонный совет обеспокоен недавним заявлением Путина о силовом резерве для Белоруссии .

«Нас, конечно же, это беспокоит. Мы всегда подчеркивали, что проблемы Белоруссии должны решаться в самой Белоруссии. Возможен процесс выработки выхода из внутриполитического кризиса с участием наших партнеров, но для этого необходимо получить согласие двух сторон. Такого согласия со стороны общества нет, поэтому это необходимо рассматривать как потенциальное вмешательство во внутренние дела Белоруссии», — заключил он.

На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что по просьбе Александра Лукашенко создал резерв правоохранительных органов для Белоруссии. По словам В.Путина, резерв может быть отправлен в Белоруссию в случае необходимости. При этом президент заверил, что этого не случится до тех пор, пока «экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой».