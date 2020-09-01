Эксперт Всемирной организации здравоохранения назвал Швецию как пример борьбы с коронавирусом. Доктор Дэвид Набарро сказал в интервью новозеландской радиостанции Magic, что важным ключом к победе над инфекцией является доверие между властями и населением. В Швеции, по его словам, правительство смогло довериться обществу, а общество ответило тем же кабинету министров. Спецпосланник ВОЗ считает жесткий карантин довольно грубым инструментом, который серьезно бьет по доходам людей и малого бизнеса. Между тем, ранее ряд экономистов и медицинских экспертов называли шведскую модель ошибочной. По их мнению, такой вариант привел к росту числа жертв коронавируса и экономическим проблемам.
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