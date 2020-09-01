В России с сегодняшнего дня разрешен внесудебный порядок банкротства граждан. Это касается тех, у кого есть непогашенный долг от 50 тысяч до полумиллиона рублей. Вся процедура, как следует из закона, вступившего в силу, будет происходить через многофункциональные центры. Гражданин должен будет в заявлении на собственное банкротство перечислить всех известных ему кредиторов. МФЦ должен будет провести проверку. Через полгода внесудебная процедура завершится, гражданин освобождается от долгов. Кредиторы, в свою очередь, могут за это время подать заявление об общей процедуре банкротства гражданина.
Самое обсуждаемое
Об отравлении Алексея Навального
«Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…