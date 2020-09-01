Суд в Москве арестовал имущество заместителя гендиректора Аэрофлота Владимира Александрова. Он проходит по делу о хищении 250 миллионов рублей у компании, — сказали в Следственном комитете. Арест наложен на дорогостоящие автомобили, недвижимость и денежные средства на общую сумму 10 миллионов рублей. Тем временем, следственные действия по уголовному делу уже завершены, обвиняемые знакомятся с материалами, — рассказали в ведомстве. По версии следствия, Александров заключил фиктивный договор на оказание юридических услуг. Он и другие фигуранты дела вины не признают. Владимир Александров работает в Аэрофлоте почти 7 лет.