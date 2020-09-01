Суд в Москве арестовал имущество заместителя гендиректора Аэрофлота Владимира Александрова. Он проходит по делу о хищении 250 миллионов рублей у компании, — сказали в Следственном комитете. Арест наложен на дорогостоящие автомобили, недвижимость и денежные средства на общую сумму 10 миллионов рублей. Тем временем, следственные действия по уголовному делу уже завершены, обвиняемые знакомятся с материалами, — рассказали в ведомстве. По версии следствия, Александров заключил фиктивный договор на оказание юридических услуг. Он и другие фигуранты дела вины не признают. Владимир Александров работает в Аэрофлоте почти 7 лет.
Самое обсуждаемое
Об отравлении Алексея Навального
«Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…