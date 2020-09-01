Россия назвала провокационными действия американской армии на учениях в Эстонии. Москва ранее предлагала Вашингтону и его союзникам перенести зону учений от российских границ, — сказали в посольстве нашей страны в Штатах. Маневр с применением активных систем залпового огня, по мнению представителя посольства, является одним из примеров нагнетания напряженности в Европе. Стрельбы пройдут с 1 по 10 сентября. Американские артиллеристы впервые проведут их за пределами своего постоянного базирования в Европе.
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