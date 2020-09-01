Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал необоснованными обвинения в том, что Москва не расследует случившееся с Алексеем Навальным. В то же время, он подчеркнул, что требования к России расследовать отравление политика необоснованны. Лавров добавил, что Германия пока не может передать информацию о причинах состояния Навального. Оппозиционный политик был госпитализирован 20 августа в Омске. Ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Спустя несколько дней, Навального перевезли в берлинскую клинику Шарите, врачи которой, после проведения анализов, объявили, что политика отравили. Его соратники уверены, что причиной покушения стала его деятельность. В Москве, в свою очередь, говорили, что у них недостаточно оснований для начала расследования. Тем не менее, на прошлой неделе МВД объявило о доследственной проверке.
Самое обсуждаемое
Об отравлении Алексея Навального
«Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…