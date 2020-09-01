Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал необоснованными обвинения в том, что Москва не расследует случившееся с Алексеем Навальным. В то же время, он подчеркнул, что требования к России расследовать отравление политика необоснованны. Лавров добавил, что Германия пока не может передать информацию о причинах состояния Навального. Оппозиционный политик был госпитализирован 20 августа в Омске. Ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Спустя несколько дней, Навального перевезли в берлинскую клинику Шарите, врачи которой, после проведения анализов, объявили, что политика отравили. Его соратники уверены, что причиной покушения стала его деятельность. В Москве, в свою очередь, говорили, что у них недостаточно оснований для начала расследования. Тем не менее, на прошлой неделе МВД объявило о доследственной проверке.