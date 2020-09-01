Суды в Белоруссии подвергли административному наказанию более 60 участников недавних акций протеста. Они прошли в минувшие пятницу, субботу и воскресенье. Как рассказали в правозащитном центре «Весна», еще 130 задержанных во время выступления оппозиции должны будут предстать перед судом. Массовые протесты не стихают в республике уже три недели. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко.