Суды в Белоруссии подвергли административному наказанию более 60 участников недавних акций протеста. Они прошли в минувшие пятницу, субботу и воскресенье. Как рассказали в правозащитном центре «Весна», еще 130 задержанных во время выступления оппозиции должны будут предстать перед судом. Массовые протесты не стихают в республике уже три недели. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко.
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