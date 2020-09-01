Численность населения России сократится в 2020 году в пять раз сильнее, чем в предыдущем

А вот уровень бедности в стране значительно возрастет. Это следует из проекта правительственного плана по достижению национальных целей развития, сообщает РБК.

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за последние 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России. Согласно документу, выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года.

Также отмечается, что уровень бедности в России в нынешнем году, согласно проекту, превысит 13%. Хотя годом ранее доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляла 12 с небольшим. Одной из национальных целей развития России, прописанных в июльском указе президента Владимира Путина, является сокращение уровня бедности до 6,5 процентов к 2030 году.

Предыдущий указ главы государства, просуществовавший два года, был рассчитан до 2024 года. Нынешний документ сдвигает достижение большинства национальных целей развития до 2030 года из-за пандемического кризиса.