В Северной Осетии сейчас вспоминают жертв теракта в бесланской школе

Со дня трагедии прошло шестнадцать лет.

У школы номер 1 в Беслане этим утром началась трёхдневная памятная вахта по погибшим. Как сообщает «Российская газета» у здания, которое стало мемориалом жертв теракта, сегодня очень людно и есть ощущение, что там собралась вся республика. По оценке издания на церемонию возложения цветов пришли тысячи человек. Среди них — выжившие, родственники погибших, чиновники, депутаты, ветераны спецназа и многие другие.

Изначально предполагалось, что мероприятие не будет таким массовым. Например, председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева просила людей в этом году воздержаться от больших собраний из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает агентство ТАСС, в Москве панихида по погибшим состоится в четверг. При этом сейчас неравнодушные приносят цветы к памятнику жертвам теракта на Солянке.

Террористы захватили школу номер 1 в Беслане 1-ого сентября 2004-ого года. Переговоры с ними провалились. В итоге на третий день в ходе штурма погибли 334 человека.