Число случаев коронавируса в России превысило один миллион. За минувшие сутки количество новых заболеваний, связанных с инфекцией, составило 4 тысячи 729. Скончались 123 пациента, общее число умерших, у кого был диагностирован коронавирус, превысило 17 тысяч человек.
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