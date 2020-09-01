Число случаев коронавируса в России превысило один миллион. За минувшие сутки количество новых заболеваний, связанных с инфекцией, составило 4 тысячи 729. Скончались 123 пациента, общее число умерших, у кого был диагностирован коронавирус, превысило 17 тысяч человек.