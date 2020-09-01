В Москве с сегодняшнего дня начинается масштабная вакцинация от гриппа. Сделать прививку можно будет во всех взрослых и детских поликлиниках. Кроме того, в городе заработает около 450 пунктов вакцинации, — рассказали в департаменте здравоохранения столицы. Мобильные пункты будут работать у станций метро, несколько таких точек оборудуют на станциях Московского центрального кольца и в центрах госуслуг «Мои документы». Для вакцинации понадобится паспорт, на месте будет оформлено письменное согласие.