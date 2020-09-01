Прокуратура Норильска возбудила три административных дела после еще одного разлива топлива в Норильске. Инцидент произошел в начале августа, когда возле реки Амбарная перекачивали смесь, собранную при ликвидации последствий аварии на местной ТЭЦ. По данным прокуратуры Красноярского края, в результате аварии на землю вылилось около 50 литров смеси дизеля и воды. Разлив топлива на норильской ТЭЦ произошел в конце мая. По факту этой аварии были возбуждены уголовные дела.
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