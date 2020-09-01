Король Саудовской Аравии отправил командующего вооруженными силами в отставку из-за подозрения в коррупции. Речь идет о возможной причастности генерала Фахда бен Турки аль Сауда к финансовым махинациям в военном ведомстве, — передает Саудовское агентство печати. В отношении командующего проводится расследование. Запрос об этом, по данным агентства, направлял наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.