Соединенные Штаты потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием в обществе из-за пандемии коронавируса. На эти деньги компании-подрядчики должны будут вселять надежду в американцев, чтобы те смогли вернуться к работе, — пишет интернет-издание Politico. Большую часть денег собираются потратить до конца этого года. Кроме того, победители конкурса на госконтракты должны будут рассказывать об успешном опыте ведения бизнеса в новых условиях. Как ожидается, в основном работа будет вестись через рекламные объявления и общественные службы.
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