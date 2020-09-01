Соединенные Штаты потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием в обществе из-за пандемии коронавируса. На эти деньги компании-подрядчики должны будут вселять надежду в американцев, чтобы те смогли вернуться к работе, — пишет интернет-издание Politico. Большую часть денег собираются потратить до конца этого года. Кроме того, победители конкурса на госконтракты должны будут рассказывать об успешном опыте ведения бизнеса в новых условиях. Как ожидается, в основном работа будет вестись через рекламные объявления и общественные службы.