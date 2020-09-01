Российские власти могут смягчить требования социальным сетям Фейсбук и Твиттер. Речь идет об отсрочке до октября 2022 года исполнения закона о хранении персональных данных россиян. Об этом газете РБК рассказал источник, близкий к правительству. Об этом же, по сведениям издания, говорится в проекте плана по достижению национальных целей развития страны. До сентября 2022 года также могут приостановить действие требования о ежегодном увеличении емкости хранилища данных. Согласно так называемому «закону Яровой», интернет-компании обязаны хранить в России сведения о переписке своих пользователей, данные о распространяемой в интернете информации. Также компании должны хранить сведения о своих пользователях из России на территории нашей страны.
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