В связи с коронавирусом общие линейки 1 сентября в школе не проводились – родитель

В связи с коронавирусом общие линейки 1 сентября в школе не проводились. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор сайта «Эха Москвы», отец двоих школьников Виталий Рувинский.

«Приход разных классов в одну и ту же школу 1 сентября был разведен на разное время. При этом формально линеек не было, но была линейка у первых классов. При заходе на территорию школы у всех, у детей и у родителей измеряли температуру. И родителей вежливо, но тем не менее просили покинуть территорию школы. Учителя были в масках преимущественно, дети, конечно все были без масок, как и родители. Ну и по количеству людей с каждым школьником пришло как минимум два человека, а то и больше – обычное первосентябрьское скопление людей на территории школы», — сказал он.

В Рувинский добавил, что из-за графика приход детей в школу был растянут на все утро.

В этом году в учебные заведения придут около миллиона первоклассников и 500 тысяч первокурсников. Школы будут обязаны соблюдать санитарные меры. Ученики, там, где это возможно, не будут перемещаться между кабинетами. Это предстоит делать учителям. Кроме того, не будет единого времени окончания уроков. Звонки прозвучат с некоторым шагом, чтобы не создавать скученности.

Студентам университетов также предстоит носить маски, а хозяйственным подразделениям контролировать состояние их здоровья. Лекторов при этом избавят от необходимости читать свои курсы в масках.