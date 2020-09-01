Жертв теракта в Беслане вспоминают сегодня в Северной Осетии. Республика стала единственным регионом России, где сегодня не проводят школьных линеек. В самом Беслане на территории школы, где произошел теракт, начинается вахта памяти. Она продлится до третьего сентября. В комитете «Матери Беслана», между тем, как передает агентство Regnum, попросили жителей республики воздержаться от массового посещения траурных мероприятий. Это связано с пандемией коронавируса. Вахта памяти завершится в четверг на мемориальном комплексе, где покоятся жертвы теракта. Там будет объявлена минута молчания.
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