Документальный фильм «Непригодный: психология Дональда Трампа» выходит сегодня в прокат

Документальный фильм «Непригодный: психология Дональда Трампа», в котором американские психотерапевты ставят 45-му президенту неутешительный для страны диагноз, выходит сегодня в прокат — в формате диджитал.

Дональд Трамп — «социопат, садиcт, мошенник, расист, женоненавистник и сексист» — заявляет один из психотерапевтов в документальном фильме Дэна Пэртланда «Непригодный: психология Дональда Трампа». Трамп — не расист, не соглашается проработавший в Белом доме 11 дней и уволенный со скандалом финансист Энтони Скарамуччи — Трамп, по его словам, относится «ко всем как к дерьму, он сволочь, это отличается от того, чтобы быть расистом», говорит Скарамуччи. Помимо психотерапевтов, в документальном фильме также выступают инсайдеры, историки и политологи. Технически психотерапевты, дистанционно диагностировавшие у Дональда Трампа злокачественный нарциссизм, компонентами которого являются, паранойя, антисоциальное расстройство личности и садизм, нарушают так называемое правило Голдуотера, возникшее в 1964 году, когда газеты опубликовали опрос, в котором более тысячи психиатров заявили, что тогдашний кандидат в президенты Барри Голдуотер непригоден для должности президента — правило Голдуотера с тех пор гласит, что высказывать мнение о психическом здоровье человека без личного обследования неэтично. Но психотерапевты, участвующие в фильме, ссылаются на «правило Тарасова», основанное на постановлении Верховного суда Калифорнии, согласно которому они обязаны «предупреждать», если их пациенты могут подвергнуть опасности чью-то жизнь. И хотя Трамп не является пациентом в данном, врачи убедительно заявляют о том, что он представляет угрозу для всей страны.

Документальный фильм «Непригодный: психология Дональда Трампа» выйдет сегодня на платформах Амазон Прайм Видео, Apple TV, iTunes, Google Play.