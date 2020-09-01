В Белоруссии сторонники оппозиции планируют создать новую партию. Ее хотят назвать «Вместе». Об этом объявили представители штаба белорусского оппозиционера Виктора Бабарико. Сам Бабарико уже длительное время находится в следственном изоляторе КГБ республики. Между тем, в интернете появилось его новое обращение, в котором он призывает белорусов объединиться для проведения конституционной реформы.

С начала месяца в Белоруссии не стихают акции протеста. Люди выходят на улицы, чтобы вступить против фальсификаций результатов президентских выборов и потребовать отставки главы государства Александра Лукашенко.