Арбитражный суд Башкирии арестовал акции Башкирской содовой компании, сообщает «Интерфакс». Сделано это было по ходатайству Генпрокуратуры РФ, подавший ранее иск о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над БСК.

Речь идет о пакетах акций, которыми владеют ответчики по делу – ряд башкирских компаний. Ставших совладельцами БСК еще в 2013 году.

В качестве третьего лица в деле выступает республика Башкирия — власти намерены вернуть акции предприятия в собственность республики и надеются на возмещение ущерба в размере 34 млрд рублей. Суд принял заявление к производству и назначил заседание на 14 октября.

«Башкирская содовая компания» оказалась в центре скандала из-за проекта освоения запасов известняка на горе Куштау, которая входит в цепочку древних шиханов.

В начале августа вырубка леса для проведения геологоразведочных работ спровоцировала протесты и противостояние защитников шихана и экологов с представителями компании и правоохранительными органами. К разбору конфликта подключились местные власти.

Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о создании на территории Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения, заручившись поддержкой Минприроды.