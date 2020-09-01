График школьных каникул в России, несмотря на коронавирус, останется без изменений. Это могут быть и так называемые модульные каникулы, и по четвертям, — рассказали агентству ТАСС представители Роспотребнадзора. В то же время, из-за пандемии скорректировано время начала занятий. Это сделано для того, чтобы избежать скопления детей на входе. Приемы пищи и перемены организованы в разное время. На входах в учебные заведения и у детей, и у учителей будут замерять температуру. Сегодня в России начался новый учебный год. Для школьников и учащихся вузов он стартует в очном формате.