График школьных каникул в России, несмотря на коронавирус, останется без изменений. Это могут быть и так называемые модульные каникулы, и по четвертям, — рассказали агентству ТАСС представители Роспотребнадзора. В то же время, из-за пандемии скорректировано время начала занятий. Это сделано для того, чтобы избежать скопления детей на входе. Приемы пищи и перемены организованы в разное время. На входах в учебные заведения и у детей, и у учителей будут замерять температуру. Сегодня в России начался новый учебный год. Для школьников и учащихся вузов он стартует в очном формате.
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