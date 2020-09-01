Хакеры утверждают, что получили базу данных более 7,5 миллионов избирателей штата Мичиган. Предложения о покупке появилось на одной из российских интернет-площадок, — пишет газета «Коммерсантъ». Автор объявления утверждает, что у него есть сведения об имени, дате рождения, почтовом индексе, электронной почте, а также идентификационном номере избирателя. Вся эта информация актуальна на март этого года. Жертвами утечки стали не только жители Мичигана. В объявлении говорится также о данных избирателей штатов Коннектикут, Арканзас, Флорида и Северная Каролина. При этом участники форума нашли способ заработать на этих сведениях с помощью программы Госдепартамента, которая выплачивает деньги за сообщения о фактах вмешательства в американские выборы.