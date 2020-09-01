Третий за последние дни несогласованный митинг прошел в столице Южной Осетии

Акции начались после гибели задержанного по подозрению в покушении на министра внутренних дел республики. Накануне в центре города требовали отправить в отставку генпрокурора Южной Осетии. По данным агентства ТАСС, в митинге участвовали около шестисот человек. На прошлой неделе после первой подобной акции в отставку ушло правительство республики. Президент Анатолий Бибилов временно отстранил от должности министра внутренних дел.
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