Белорусская оппозиция объявила о создании новой политической партии. Ее главная задача – обеспечение конституционной реформы, — говорится в видеообращении арестованного экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, которое появилось в интернете. Партия должна получить название «Вместе», в ближайшее время планируется подача документов на ее регистрацию.