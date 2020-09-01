Арбитражный суд Башкирии арестовал акции Башкирской содовой компании. Таким образом, он удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России. Обеспечительные меры потребовались по делу о законности сделки, из-за которой государство утратило над компанией контроль, — сказали агентству Интерфакс в пресс-службе суда. Надзорное ведомство неделю назад начало проверку по факту продажи доли в БСК. Это было сделано по поручению президента Владимира Путина. Компания планировала разработку на горе Куштау, что вызвало протесты местных жителей и экологов. В результате работы на горе были приостановлены.
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