Детский писатель Владислав Крапивин умер в Свердловской областной клинической больнице. Ему был 81 год.

Крапивина госпитализировали в больницу в ночь на 10 августа. Ранее он проходил лечение в другой клинике региона с подозрением на COVID-19.

Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени, позднее перебрался в Свердловск. Начал публиковаться в 1960 году. В основе его творчества — детская романтика. Герои произведений Крапивина — подростки, обладающие обостренным чувством справедливости. Символами в его творчестве являются шпаги, барабаны, паруса. Всего было выпущено более 400 изданий книг Владислава Крапивина на разных языках мира, среди которых «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии», «Трое с площади Карронад». Несколько литературных произведений были экранизированы.

В Свердловске Владислав Крапивин создал команду воображаемого корабля «Бандерилья», через несколько лет превратившуюся в подростковый отряд «Каравелла», который существует до сих пор.

В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.