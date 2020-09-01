Суд по требованию Генпрокуратуры арестовал акции БСК

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ, требовавшей в качестве обеспечительных мер по делу о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над АО «Башкирская содовая компания» (БСК, Стерлитамак), наложить арест на акции, а также запретить АО «Реестр» вносить любые изменения в реестр акционеров БСК, сообщает пресс-служба суда.